مدرب نادي برشلونة يمنح الفرصة لـ5 لاعبين من الفريق الثاني في الجولة الإعدادية

يستعد نادي برشلونة لبداية جولته الإعدادية للموسم المقبل، حيث يجري اللاعبون الفحص الطبي، غدًا الأحد، وبعده السفر لليابان حيث سيواجه تشيلسي وفيسيل كوبي، الفريق الحالي لقائده السابق أندرياس إنييستا.

وسيجري الفحص الطبي 19 لاعبًا، 14 منهم من الفريق الأول و5 من الفريق الثاني، بينما فرانكي دي يونغ والحارس نيتو وغريزمان سيلتحقون بالفريق دون فحص طبي لكونهم قاموا بإجرائه أثناء التوقيع.

ومنح فالفيردي الفرصة لـ5 لاعبين من الفريق الثاني، وهم: إينياكي بيينا وأوريول بوسكيتش وكولادو وكارليس بيريز وريكي بويج لتجريبهم في الفترة الإعدادية.

ولن ينضم للفريق في بداية الجولة كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيليين أرثور ميلو وفليب كوتينيو والتشيلي أرثور فيدال لمشاركتهم في كوبا أمريكا.

ويعتبر برشلونة خماسي الفريق الثاني بمثابة جواهر للمستقبل، ويأمل في أن يتمكنوا من فرض أنفسهم على المدرب ليكونوا جزءًا من الفريق الموسم المقبل.

ويأمل فالفيردي في أن يتمكن أوريول بوسكيتش من إثبات نفسه كخليفة لسيرجيو بوسكيتش، خصوصًا أنه يعتبر من أفضل لاعبي الفريق الثاني رفقة ريكي يونغ.