تعرَّف على مواعيد مباراتي الكلاسيكو في الموسم الجديد

أسفرت قرعة الدوري الإسباني لموسم 2019/2020 عن مواجهتين للكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول، ومارس/ آذار المقبلين.

وجرت قرعة المسابقة بالكامل يوم الخميس وسيلتقي خلالها برشلونة على أرضه مع ريال مدريد على ملعب ”كامب نو“ يوم 27 أكتوبر/تشرين الثاني المقبل في الدور الأول ضمن المرحلة العاشرة للمسابقة التي يحمل برشلونة لقبها.

The opening round of matches in #LaLigaSantander 2019/20! ???? MATCHDAY 1 ???? pic.twitter.com/SV9PmEBtpk — LaLiga (@LaLigaEN) July 4, 2019

وفي الدور الثاني يستضيف ريال مدريد غريمه التقليدي على ملعب ”سانتياغو برنابيو“ في 23 فبراير 2020 ضمن الجولة 26.

وستقام الجولة الـ 38 والأخيرة من المسابقة يوم 24 مايو/آيار 2020، حيث يلعب برشلونة خارج أرضه مع ديبورتيفو الافيس، بينما يخوض ريال مدريد مباراة خارج أرضه أيضًا أمام ليغانيس.