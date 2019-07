تعرَّف على مواعيد مباراتي الكلاسيكو في الموسم الجديد

أسفرت قرعة الدوري الإسباني لموسم 2019/2020 عن مواجهتين للكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول، ومارس/ آذار المقبلين.

وجرت قرعة المسابقة بالكامل يوم الخميس وسيلتقي خلالها برشلونة على أرضه مع ريال مدريد على ملعب ”كامب نو“ يوم 27 أكتوبر/تشرين الثاني المقبل في الدور الأول ضمن المرحلة العاشرة للمسابقة التي يحمل برشلونة لقبها.

The opening round of matches in #LaLigaSantander 2019/20!

???? MATCHDAY 1 ???? pic.twitter.com/SV9PmEBtpk

— LaLiga (@LaLigaEN) July 4, 2019