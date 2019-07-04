أتلتيكو مدريد أنفق 800 مليون يورو في عهد سيميوني.. لكن كم جنى من بيع النجوم؟

تعاقد أتلتيكو مدريد رسميًا مع البرتغالي جواو فيليكس قادمًا من بنفيكا مقابل مبلغ 127 مليون يورو، في أغلى صفقة في تاريخ الفريق الثاني للعاصمة الإسبانية مدريد، وهو ما دفع صحيفة ”ماركا“ لتخصيص تقرير لها حول صفقات المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني منذ قدومه للفريق في كانون الأول / ديسمبر 2011.

وطيلة فترة تدريبه لأتلتيكو مدريد صرف الفريق 794،1 مليون يورو على الصفقات، وهو مبلغ كبير مرشح للزيادة لكون الفريق مطالبًا بدفع مبلغ 55 مليون يورو لتشيلسي مقابل إتمام صفقة المهاجم الإسباني ألفارو موراتا.

وفي المقابل، باع الفريق خلال فترة سيميوني لاعبين بمبلغ 712،85 لكنه أيضًا مرشح للارتفاع في انتظار توصل الفريق لقيمة الشرط الجزائي في عقد الفرنسي أنطوان غريزمان البالغ 120 مليون يورو.

وخارج صفقتي موراتا وغريزمان فإن العجز بين البيع والشراء يبلغ 80 مليون يورو في عهد سيميوني، وسيصبح إيجابيًا بعد نهاية صفقة غريزمان بـ 40 مليون يورو.

وبالنسبة للموسم الحالي، فإن الفريق يعادل بين البيع والشراء لكونه صرف 185،5 مليون يورو على صفقاته الجديدة وباع لاعبين بقيمة 185،5 مليون يورو وينتظر صفقة غريزمان ليملك فائضًا يبلغ 120 مليون يورو.

ويعتبر الصيف الحالي وقبل نهايته قياسيًا لدى أتلتيكو مدريد، سواء على صعيد البيع أو الشراء، وما زال ينتظر صفقات جديدة ستجعل الرقم الحالي مرشحًا للارتفاع على صعيدي البيع والشراء.

وطيلة فترة سيميوني، كان أغلى 10 صفقات على الشكل التالي: جواو فيليكس ( 127 مليون يورو ) وتوماس ليمار ( 70 مليون يورو ) ودييغو كوستا ( 55 مليون يورو ) وماركوس لورينتي ( 40 مليون يورو ) وجاكسون مارتينيز ( 37،1 مليون يورو ) و فيتولو ( 36 مليون يورو ) وغريزمان ( 30 مليون يورو ) وكاميرو ( 30 مليون يورو) وغيتان ( 25 مليون يورو ) وكاراسكو ( 24،7 مليون يورو ).

وبالنسبة لأغلى 10 صفقات باعها الفريق فهي: لوكاس هيرنانديز ( 80 مليون يورو ) ورودري (70 مليون يورو ) و فالكاو ( 43 مليون يورو ) وجاكسون مارتينيز ( 42 مليون يورو ) ودييغو كوستا ( 38 مليون يورو ) وأردا توران ( 34 مليون يورو ) وكاراسكو ( 30 مليون يورو ) وجيلسون مارتينيز ( 25 مليون يورو ) وتيو هيرنانديز ( 24 مليون يورو ) وراؤول خيمينيز ( 22 مليون يورو ).

وسيصبح الفرنسي أنطوان غريزمان أغلى صفقة يبيعها الفريق بعد التوصل إلى الشرط الجزائي البالغ 120 مليون يورو، وغالبًا من فريق برشلونة.