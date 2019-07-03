نيمار يستعد للحرب مع ناصر الخليفي

قالت تقارير صحفية إن البرازيلي نيمار دا سيلفا أغلق تمامًا باب العودة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، ومستعد لفعل أي شيء كي يرحل عن النادي وينضم إلى نادي برشلونة الإسباني.

ورحل نيمار عن برشلونة إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017، مقابل فسخ عقده مع البارسا مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وأشارت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية إلى أن نيمار يشعر بإحباط شديد في باريس سان جيرمان، واتخذ قرارًا نهائيًا بأنه لن يعود إلى الفريق مرة أخرى، واتهمه بأنه السبب الرئيسي وراء الأزمات المتلاحقة التي طاردته خلال العامين الأخيرين، خاصة الإصابات التي تعرض لها.

وأكدت ”ليكيب“ في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، أن نيمار يستعد لخوض حرب مباشرة مع القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، لإجباره على إتمام صفقة عودته إلى برشلونة، خاصة أن الخليفي يرفض الاعتراف بحقيقة أن اللاعب البرازيلي لا يريد اللعب مرة أخرى في صفوف البي إس جي.

وتابعت بقولها: ”يشعر والد نيمار من جهته بإحباط شديد؛ لأنه لا توجد طريقة يستطيع من خلالها قائد السليساو السابق أن يرحل عن باريس سان جيرمان دون الدخول في أزمات مباشرة مع إدارة النادي“.