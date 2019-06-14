سواريز يدافع عن ميسي قبل كوبا أمريكا

دافع الأوروغوياني لويس سواريز عن زميله في برشلونة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قبل بداية كوبا أمريكا في البرازيل، مؤكدًا أنه لا يتدخل في قرارات المدربين ودعوة اللاعبين للمنتخب الأرجنتيني.

وقال سواريز في حوار مع ”فوكس نيوز“: ”يقولون إن ميسي لا يرغب في هذا ولا يرغب في ذاك ولا يقول نعم لا للمدرب ولا للاعبين.“

وأكد سواريز أن الأمر غير صحيح نهائيًا، وأنه حتى في المنتخب الأرجنتيني لا يتخذ ولا يشارك في أي قرارات، وقال: ”في المنتخب الأرجنتيني طلبوا رأيه في عدة أشياء وقال لهم لا تطلبوا مني شيئًا، تحملوا مسؤوليتكم واتخذوا القرار المناسب“.

وأضاف مهاجم برشلونة حول تأثير ما يقال على النجم الأرجنتيني: ”نتحدث كثيرًا عن هذه الأشياء، بطبيعة الحال هي تجرحه كإنسان، لاعب كرة القدم يجب أن يتعود على الانتقادات لكن على ما يقدمه داخل الملعب وليس خارجه.

كما تحدث سواريز عن كارثة أنفيلد وقال: ”بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا أردت أن أختفي من العالم ”.