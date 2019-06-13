الشرطة البرازيلية تقاضي الفتاة التي اتهمت نيمار بالاغتصاب

أعلنت الشرطة البرازيلية في ساوباولو أنها رفعت دعوى قضائية ضد ناجيلا ترينداد التي اتهمت النجم البرازيلي نيمار باغتصابها في باريس، وذلك بسبب تصريحات شككت في نزاهة الشرطة واتهمتهم بتلقي رشاوى وفساد.

واعتبرت الشرطة تصريحات الفتاة بمثابة قذف وشتم للشرطة، وأكدت أنها تحقق في القضية بكل شفافية وحياد وعدل.

وكانت ناجيلا ترينداد قد قالت في حوار مع إحدى القنوات التلفزيونية إن لوحة إلكترونية بها الجزء الثاني من الفيديو الذي يحتوي على لقطات تدين نيمار قد سرقت من شقتها.

وقال المذيع لناجيلا إن الشرطة لم تجد في الشقة سوى بصماتها وبصمات مشغليها، فأجابته: ”إذن الشرطة تم شراؤها، هل أنا حمقاء ”

وكانت ناجيلا قد تلقت عدة ضربات بتخلي محاميها عنها، كما فقدت دليل إدانة مهمًا ضد النجم البرازيلي حسب تصريحاتها، وهو ما يضعها في ورطة ويبرىء نجم باريس سان جيرمان من التهمة.