لماذا تحظى صفقة هازارد بترحيب كبير بين لاعبي ريال مدريد عكس بول بوغبا؟

رحب لاعبو ريال مدريد بانضمام إيدن هازارد للفريق الذي يعتبره البعض العمود الأساسي في مشروع زين الدين زيدان لتجديد صفوف الفريق الملكي.

وأظهر لاعبو الفريق سعادتهم بانضمام هازارد وكان آخرهم القائد سيرجيو راموس، الذي قال في رسالة واضحة عقب الفوز على السويد في تصفيات يورو 2020 يوم الاثنين ”هازارد سيأتي عظيمًا“.

وقال الكرواتي لوكا مودريتش، أفضل لاعب في العالم العام الماضي، عن زميله الجديد عقب قيادة كرواتيا للفوز على ويلز: ”هازارد لاعب رائع، نحن سعداء للغاية لانضمامه لنا“.

وانضم مودريتش إلى داني كارفاخال، الذي أبدى سعادته بهازارد حتى قبل التعاقد، قائلًا عنه: ”إنه صفقة رائعة، ونجاح كبير“.

ويعتبر تيبو كورتوا أحد أقرب أصدقاء هازارد نظرا لزمالتهما في تشيلسي ومنتخب بلجيكا وكان أول من يهنئه شخصيًا عند إعلان التعاقد رسميًا.

وبعد الفوز على كازاخستان في تصفيات يورو 2020، قال حارس المرمى مرة أخرى: ”بالنسبة لريال مدريد شيء رائع أن يأتي هازارد“.

تعثر انضمام بوغبا

لم يكشف النادي عن قيمة الصفقة لكن وسائل إعلام إسبانية ذكرت أن ريال مدريد دفع لتشيلسي 100 مليون يورو (113.34 مليون دولار) مقابل الحصول على خدمات اللاعب الدولي البلجيكي الذي كان يحق له الانتقال مجانا في يونيو/ حزيران 2020.

وسيحصل هازارد على راتب سخي هو الأعلى في الفريق مثل القائد راموس (صافي 12.5 مليون يورو لكل موسم) ما يعني أنه سيحظى بدعم في غرفة خلع الملابس عكس بول بوغبا الذي يطلب 17 مليون يورو، ما يعني أنه سيكون مصدرا للازعاج بالفريق.

ولم يكن كورتوا الوحيد الذي تحدث معه هازارد بسبب تحدثهما بنفس اللغة، حيث تحدث أيضا بالفرنسية مع كريم بنزيما ورفائيل فاران وبالطبع المدرب زيدان.

وقد استفسر من الجميع عن مكان الإقامة حيث بحثت زوجته ناتاشا فان هونكين بالفعل إلى المنازل سرا وكذلك المدارس لأبنائهما يانيس وليو وسامى وقد تواصل هازارد بهذا الشأن مع أصدقائه الفرنسيين في النادي ومنهم زيدان بالطبع.