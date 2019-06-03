غريزمان يزيد التكهنات بشأن مستقبله إثر مباراة فرنسا وبوليفيا الودية

رفض الفرنسي أنطوان غريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد، حسم مستقبله بشكل نهائي ووجهته المقبلة، بعدما أعلن رحيله عن ”الروخيبلانكوس“ هذا الصيف.

وقال غريزمان، في تصريحات نقلتها صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ يوم الاثنين: ”متى سيتم حسم مستقبلي؟ لا أعرف، إنه سؤال جيد، لكن كل شيء سيُعرف في وقته“.

وكان غريزمان قد أعلن مؤخرًا رحيله عن صفوف أتلتيكو مدريد، إلا أنه لم يكشف عن وجهته المقبلة حتى الآن.

ومن المقرر أن يشارك غريزمان مع منتخب بلاده في مباراتي تركيا يوم 8 يونيو/حزيران الجاري، وأندورا في 11 من الشهر نفسه ضمن تصفيات يورو 2020.

وشارك غريزمان في فوز منتخب فرنسا على بوليفيا بنتيجة 2 ـ 0 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، مساء أمس الأحد، ضمن استعدادات الديوك للتصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وتمكن غريزمان من صناعة الهدف الأول لتوماس ليمار، فيما أحرز الهدف الثاني.

غريزمان أحد اللاعبين الذين يهتم بهم برشلونة لضمهم، بحسب التقارير خلال الأسابيع الماضية، وشرطه الجزائي ينخفض في 1 يوليو من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو.