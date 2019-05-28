اعتقال عدد من لاعبي الدوري الإسباني بتهمة التلاعب في نتائج المباريات

اعتقلت الشرطة الإسبانية مجموعة من لاعبي كرة القدم في البلاد بسبب الاشتباه في تكوين منظمة إجرامية للتلاعب في نتائج المباريات.

وقالت صحيفة “ الباييس“ إن هذه المنظمة تم تكوينها من أجل الربح من التلاعب في نتائج المباريات.

وأضافت الصحيفة أن الشرط ألقت القبض اليوم على مجموعة من اللاعبين الحاليين والسابقين من أندية من دوري الدرجة الأولى وأندية من دوري الدرجة الثانية في إسبانيا إضافة إلى بعض المسؤولين.

وردًا على سؤال عن هذا التقرير أكدت متحدثة باسم الشرطة الإسبانية وجود تحقيقات مفتوحة لكنها لم تكشف عن أي تفاصيل.