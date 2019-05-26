تقييم مباراة برشلونة وفالنسيا.. نجم ”الخفافيش“ يتفوق على ميسي في ليلة التتويج بكأس ملك إسبانيا

واصل نادي برشلونة إهدار الألقاب، وفشل في حصد الثنائية المحلية لهذا الموسم، بعد أن خسر نهائي كأس ملك إسبانيا 1-2 أمام فالنسيا، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء السبت، على ملعب ”بينتو فيامارين“ بمدينة إشبيلية.

وفشل برشلونة في الحفاظ على اللقب الذي توّج به في النسخ الأربع السابقة، وخرج يجرّ أذيال الخيبة، بعد سقوطه المدوي في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي في الدور نصف النهائي، عقب الخسارة برباعية نظيفة بملعب ”أنفيلد“.

وكانت أحلام برشلونة لهذا الموسم تتمثل في التتويج بالثلاثية، إلا أنه اكتفى ببطولة الدوري الإسباني، التي فاز بها بفارق كبير من النقاط على حساب أتلتيكو مدريد وريال مدريد.

وأصبح مستقبل إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، ”على المحك“، بعد خسارة دوري أبطال أوروبا ثم كأس ملك إسبانيا، رغم تصريحات رئيس النادي الكتالوني جوسيب ماريا بارتوميو، بأن المدرب لا يتحمل مسؤولية خسارة الكأس، وأنه مستمر برفقة الفريق في الموسم المقبل.

على الجانب الآخر فإن فالنسيا استعاد اللقب الغائب عن خزائنه منذ 11 عامًا، وبالتحديد عام 2008، وهي المرة الثامنة التي يتوّج فيها الخفافيش بتلك البطولة.

ورصد موقع 90min.com تقييم لاعبي الفريقين في نهائي البطولة والذي جاء كالآتي:

حصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، محرز هدف البارسا الوحيد، على التقييم الأعلى ضمن لاعبي برشلونة، حيث منحه الموقع 8 درجات، يليه جيرارد بيكيه ومالكوم 7 درجات، وحصل على 6 درجات كل من لنغليت وراكيتيتش وبوسكيتس وكوتينيو وفيدال وأرينا، وبـ5 درجات جاء كل من الحارس سيليسين وجوردي ألبا وسيميدو وآرثور وسيرجي روبرتو.

وحصل حارس مرمى فالنسيا خاومي دومينيك سانشيز على أعلى درجة ضمن لاعبي الفريقين، بعد أن تصدى للعديد من الفرص المحققة من جانب نجوم برشلونة، وكان عنصرًا أساسيًّا في تتويج الخفايش بالبطولة، ومنحه الموقع 9 درجات.

وحصل على 8 درجات كل من كيفين غاميرو ورودريغو مورينو، صاحبي الهدفين، ومعهما باوليستا، في حين حصل على 7 درجات كل من غايي وسولير وباريخو وكوكولين، وحصل على 6 درجات كل من واس وجاراي، وغويديس، وبيتشيني وكوندوجيبيا.