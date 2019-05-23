هل يعود لوبيتيغي للتدريب عبر بوابة إشبيلية؟

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن مونشي المدير الرياضي لإشبيلية، وضع يولين لوبيتيغي المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا وريال مدريد، على رأس المرشحين لتدريب الفريق الموسم المقبل، خلفًا لخواكين كاباروس.

وتولى كاباروس قيادة إشبيلية للمرة الثالثة في مارس/ آذار الماضي، بعد تحويل منصبه من مدير رياضي إلى مدير فني، عقب إقالة بابلو ماتشين.

واجتمع المدرب البالغ من العمر 64 عامًا مع رئيس النادي والمدير الرياضي مونشي، خلال جولة خارجية للفريق في تنزانيا، عقب انتهاء الموسم، وتوصل جميع الأطراف إلى هذا القرار.

وقال النادي في بيان: ”اعتبارًا من موسم 2019-2020، سيلعب المدرب الحالي دورًا بارزًا في التوجه الرياضي لإشبيلية“.

وكشف كاباروس الشهر الماضي، أنه مصاب بسرطان الدم، لكنه تعهد بمواصلة مهمته وعمله في النادي.

وكانت آخر تجارب لوبيتيغي التدريبية العمل في النادي الملكي، قبل إقالته منتصف الموسم وتعيين سانتياغو سولاري، لكنه يملك خبرة كبيرة في الليغا وتدريب أندية كبيرة.

وقال مونشي في تصريحات نشرتها صحيفة ”ماركا“ الإسبانية: ”أنتظر نهاية الموسم لرؤية الصورة كاملة. لوبيتيغي أحد الخيارات. إشبيلية يتحرك بحثًا عن مدير فني“.