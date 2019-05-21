سارة كاربونيرو زوجة كاسياس تخضع لجراحة لإزالة ورم خبيث

خضعت سارة كاربونيرو، زوجة إيكر كاسياس، حارس ريال مدريد الأسطوري السابق وبورتو البرتغالي الحالي، بنجاح لعملية جراحية لإزالة ورم خبيث في المبيض، وذلك بعد أيام قليلة من تعرض زوجها لأزمة قلبية حادة تهدده بإنهاء مسيرته وعمره 37 عامًا.
وقالت كاربونيرو الصحفية في إحدى القنوات التلفزيونية عبر حسابها على إنستغرام: ”لم نتعاف بعد من الأزمة السابقة فاجأتنا الحياة مرى أخرى. هذه المرة تعرضت أنا لأزمة صحية. قبل أيام خضعت لفحص طبي ووجد الأطباء ورمًا خبيثًا في مبيضي وقد أجريت لي عملية جراحية بالفعل“.
وأضافت كاربونيرو التي تعرف إليها كاسياس خلال كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا: ”لقد سارت الأمور على ما يرام، ولحسن الحظ جاءت الجراحة في وقت جيد، لكن لا يزال أمامي بضعة أشهر من الكفاح لمواصلة العلاج. أنا هادئة وواثقة من أن كل شيء سينتهي نهاية سعيدة.
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Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada. Todo ha salido muy bien, afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente. Estoy tranquila y con la confianza de que todo va a salir bien. Sé que el camino será duro pero también que tendrá un final feliz. Cuento con el apoyo de mi familia y amigos y con un gran equipo médico. Aprovecho para pedir desde aquí a mis compañeros periodistas el respeto y la comprensión con los que siempre me habéis tratado, especialmente en estos momentos tan difíciles y delicados para mí y mi familia.
”يمكنني الاعتماد على دعم عائلتي وأصدقائي وفريق طبي رائع. أريد أن أغتنم هذه الفرصة لأطلب من زملائي الصحفيين الاحترام والتفهم الذي يتمتعون به دائمًا“.
وخرج كاسياس من المستشفى في السادس من مايو/ آيار الحالي بعد إصابته بأزمة قلبية خلال التدريبات.
وانضم كاسياس إلى بورتو في 2015 وخاض 725 مباراة مع ريال مدريد وفاز مع العملاق الإٍسباني بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات والدوري المحلي خمس مرات كما أحرز مع إسبانيا كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.