سارة كاربونيرو زوجة كاسياس تخضع لجراحة لإزالة ورم خبيث

خضعت سارة كاربونيرو، زوجة إيكر كاسياس، حارس ريال مدريد الأسطوري السابق وبورتو البرتغالي الحالي، بنجاح لعملية جراحية لإزالة ورم خبيث في المبيض، وذلك بعد أيام قليلة من تعرض زوجها لأزمة قلبية حادة تهدده بإنهاء مسيرته وعمره 37 عامًا.

وقالت كاربونيرو الصحفية في إحدى القنوات التلفزيونية عبر حسابها على إنستغرام: ”لم نتعاف بعد من الأزمة السابقة فاجأتنا الحياة مرى أخرى. هذه المرة تعرضت أنا لأزمة صحية. قبل أيام خضعت لفحص طبي ووجد الأطباء ورمًا خبيثًا في مبيضي وقد أجريت لي عملية جراحية بالفعل“.

وأضافت كاربونيرو التي تعرف إليها كاسياس خلال كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا: ”لقد سارت الأمور على ما يرام، ولحسن الحظ جاءت الجراحة في وقت جيد، لكن لا يزال أمامي بضعة أشهر من الكفاح لمواصلة العلاج. أنا هادئة وواثقة من أن كل شيء سينتهي نهاية سعيدة.

”يمكنني الاعتماد على دعم عائلتي وأصدقائي وفريق طبي رائع. أريد أن أغتنم هذه الفرصة لأطلب من زملائي الصحفيين الاحترام والتفهم الذي يتمتعون به دائمًا“.

وخرج كاسياس من المستشفى في السادس من مايو/ آيار الحالي بعد إصابته بأزمة قلبية خلال التدريبات.

وانضم كاسياس إلى بورتو في 2015 وخاض 725 مباراة مع ريال مدريد وفاز مع العملاق الإٍسباني بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات والدوري المحلي خمس مرات كما أحرز مع إسبانيا كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.