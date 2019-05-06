دييغو غودين يعلن رحيله عن أتلتيكو مدريد

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني أن مدافعه الدولي الأوروغواياني دييغو غودين، القائد الأول للفريق، سيظهر أمام وسائل الإعلام، غدًا الثلاثاء، دون أن يحدد موضوع اللقاء الإعلامي.

وفي ظل عدم وجود مباريات لأتلتيكو مدريد وسط الأسبوع فاللقاء الإعلامي سيخصص في الغالب للمدافع دييغو غودين للحديث عن رحيله الصيف القادم بعد نهاية عقده مع أتلتيكو مدريد.

وبحسب صحيفة ”أس“ فإن جماهير أتلتيكو مدريد ستخصص مباراة الأحد القادم أمام إشبيلية في الجولة 37 من الليغا لتوديع قائدها الذي يتردد أنه سيغادر إلى إنتر ميلان الإيطالي.

وستكون مباراة إشبيلية الأخيرة لدييغو غودين أمام جماهير أتلتيكو مدريد لأن الفريق سيلعب الجولة الأخيرة خارج ميدانه أمام ليفانتي.

وانضم غودين لأتلتيكو مدريد صيف العام 2010 قادمًا من فياريال ولعب 9 مواسم شارك خلالها في 387 مباراة وسجل 27 هدفًا، وفاز بـ8 ألقاب وهي 3 ألقاب في السوبر الأوروبي ولقبين في الدوري الأوروبي ولقب للدوري الإسباني ولقب لكأس الملك ولقب للسوبر الإسباني.

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت أن عقد غودين مع إنتر ميلان يستمر 3 مواسم وراتب سنوي يبلغ 6،75 مليون يورو.