نقل كاسياس للمستشفى بعد تعرضه لأزمة قلبية في تدريبات بورتو

نُقل أسطورة ريال مدريد وحارس مرمى بورتو البرتغالي الحالي إيكر كاسيساس البالغ عمره 37 عامًا إلى المستشفى بعد إصابته بنوبة قلبية خلال التدريبات.

ونقل الحارس المخضرم إلى مستشفى CUF في بورتو في وقت سابق اليوم.

وأكد النادي البرتغالي الخبر إلى محطة TVI التلفزيونية.

وسيخضع كاسياس لعملية جراحية إسعافية.

وقاد كاسياس إسبانيا إلى كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا كما مدد عقده مع بورتو في مارس/ آذار الماضي إلى موعد اعتزاله.

وشارك كاسياس في أكثر من 150 مباراة مباراة مع بورتو منذ انتقاله من ريال مدريد في 2015 كما أحرز لقب الدوري البرتغالي الموسم الماضي.