ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على أتلتيك بلباو (صورة)

حافظ نادي ريال مدريد على آماله في نيل المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري الإسباني، عقب فوزه 3/0 على ضيفه أتلتيك بلباو، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الليغا.

ورغم انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، إلا أن ريال مدريد فاز 3/0 وقعها جميعًا المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في الدقائق 47، و76، و90+1.

وحقق ريال مدريد فوزه رقم 20 في الدوري الإسباني الموسم الحالي، مقابل 4 تعادلات و9 خسائر.

ورفع الفوز رصيد ريال مدريد إلى 64 نقطة في المركز الثالث، ويبقى على بعد 4 نقاط من أتلتيكو مدريد الثاني، الذي يملك 48 نقطة.

ويتصدر نادي برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني وفي رصيده 77 نقطة.

ويأتي خيتافي في المركز الرابع وفي جعبته 54 نقطة، مقابل 52 نقطة لإشبيلية في المركز الخامس.

وفيما يلي قائمة ترتيب الدوري الإسباني حتى الآن:

1. برشلونة، 77 نقطة.

2. أتلتيكو مدريد، 68نقطة.

3. ريال مدريد، 64 نقطة.

4.خيتافي، 54 نقطة.

5. إشبيلية، 52 نقطة.