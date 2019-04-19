دييغو كوستا يعود إلى تدريبات أتلتيكو مدريد

عاد المهاجم دييغو كوستا، لاعب أتلتيكو مدريد، الجمعة، للمشاركة في تدريبات فريقه، بعدما رفض أمس الخميس المشاركة في التدريب؛ بسبب العقوبة التي تنوي إدارة أتلتيكو مدريد فرضها عليه، بعد طرده في مباراة الفريق مع برشلونة في الجولة الـ31 من الدوري الإسباني.

وانضم كوستا، البالغ من العمر 30 عامًا، إلى التدريبات الجماعية في المدينة الرياضية لأتلتيكو مدريد، قبل مواجهة إيبار على ملعب (إيبوروا) غدًا السبت.

وقرر الحكم خيسوس خيل مانثانو طرد كوستا في الدقيقة 28 من مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، على ملعب كامب نو، في السادس من الشهر الحالي؛ بعدما وجّه اللاعب السباب للحكم.

وقال الحكم في تقريره: ”بمجرد تعرضه للطرد قام كوستا بجذبي أكثر من مرة من ذراعي لمنعي من إشهار إنذارات لزميليه صاحبي القميصين رقم 24 (خوسيه ماريا خيمينيز) و2 (دييغو غودين)“.

وقررت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الإسباني إيقاف كوستا 8 مباريات ومباراة السبت ستكون الثانية من ضمن 8 مباريات، ما يعني انتهاء موسم اللاعب مع أتلتيكو مدريد، إذ يتبقى 6 مباريات على نهاية الدوري الإسباني، علمًا أن كوستا غاب عن المباراة السابقة لأتلتيكو مدريد مع سيلتا فيغو.

من جهته، قال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد: ”ما يمكنني قوله إن ما حدث أمر داخلي، وقد حللناه بالأمس، واليوم كان دييغو يتدرب كما كان يتدرب دائمًا“.

وأضاف: ”إنه يستحق كرة قدم أكثر. لقد شرحت عدة مرات. أنا لا أغيّر رأيي في دييغو كوستا. أعتقد أنه لم يكن لديه موسم جيد، تعرض للإصابات. وليس لدي أدنى شك في أنه سيكون معنا الموسم المقبل“.