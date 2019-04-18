ريتشارليسون مهاجم إيفرتون يدخل دائرة اهتمامات برشلونة

يبحث نادي برشلونة الإسباني عن مهاجم في سوق الانتقالات الصيفية ليكون بديلًا للمهاجم الأوروغوياني لويس سولريز المهاجم الوحيد في الفريق، وارتبط الفريق بعدة لاعبين أبرزهم البولندي بيانتيك الذي فضل ميلان والصربي لوكا جوفيتش الذي اشترى فرانكفورت عقده بشكل نهائي من بنفيكا وأصبح أقرب للانتقال إلى ريال مدريد.

وكشفت صحيفة “ ماركا “ عن اسم جديد يدخل اهتمام برشلونة، وهو البرازيلي ريتشارليسون مهاجم إيفرتون الإنجليزي والبالغ 21 سنة.

ويرتبط برشلونة بعلاقة جيدة مع إيفرتون حيث انتقل للفريق الإنجليزي كل من الفرنسي لوكاس ديني والكولومبي ياري مينا بشكل نهائي، والبرتغالي أندريه غوميز على سبيل الإعارة، لكن المشكلة في المبلغ المطلوب للتخلي عن اللاعب.

ودفع إيفرتون حوالي 40 مليون يورو لواتفورد للتعاقد مع المهاجم البرازيلي صيف 2018 وسجل 12 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه لا يتوفر على جواز أوروبي مما يجعله لاعبًا أجنبيًا في الفريق، وثمنه لن يقل عن 50 مليون يورو.

ويعتبر التعاقد مع مهاجم بديل أولوية لبرشلونة في الصيف القادم؛ لكون سواريز يبلغ حاليًا 32 سنة ويعتبر المهاجم الأساسي للفريق، ونادرًا ما تتم إراحته لعدم وجود بديل جيد حتى بعد تعاقد الفريق مع الغاني برانس بواتينغ.