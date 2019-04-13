ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة وهويسكا سلبيًا (صورة)

سقط فريق برشلونة، اليوم السبت، في فخ التعادل السلبي مع مضيفه هويسكا ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الإسباني

وبهذا التعادل، ارتفع رصيد برشلونة إلى 74 نقطة في الصدارة، فيما ارتفع رصيد هويسكا إلى 25 نقطة في المركز العشرين والأخير.

وشهدت المباراة استبعاد الأرجنتيني ليونيل ميسي المحترف في برشلونة لوجهة نظر فنية، حيث قرر أرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الاستعانة ببعض الوجوه الجديدة.

ولم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إهدار الفرص والهجمات خلال شوط المباراة الثاني، دون أن تتغير النتيجة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.