تشكيلة مباراة هويسكا وبرشلونة الرسمية في الدوري الإسباني

كشف إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، التشكيلة الأساسية لفريقه التي ستخوض مواجهة هويسكا، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

وشهدت التشكيلة وجود تغييرات جذرية في كل المراكز، عدا حراسة المرمى، حيث احتفظ تير شتيغن بمكانه، بينما حصل العديد من البدلاء والشباب على فرصة المشاركة.

وجاءت تشكيلة البارسا كالتالي:

تير شتيغن، توديبو، موريلو، أومتيتي، واجو، ألينيا، فيدال، ريكي بويغ، عثمان ديمبلي، مالكوم وبواتينغ.

دكة البدلاء: سيليسين – كوتينهو – آرثر – جوردي ألبا – سيميدو – لينغليت – أبيل رويز.

بينما جاءت تشكيلة هويسكا كما يلي:

سانتاماريا، ميرامون، إيتشيتا، بوليدو، جالان، خوانبي، ريفيرا، جوميز، أفيلا، جاليجو وفيريرو.

ويعتلي برشلونة صدارة ترتيب الليغا برصيد 73 نقطة، بينما يتذيل هويسكا الترتيب برصيد 24 نقطة.