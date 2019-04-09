إصابة ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين في حادث دراجة

قالت صحيفة إلموندو الإسبانية، إن ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين لكرة القدم، أصيب اليوم الثلاثاء، بعد أن صدمته سيارة أثناء ركوبه دراجة في مايوركا، ونُقل للمستشفى وهو يعاني من إصابات متعددة.

وأضافت إلموندو، أن إصابات سكالوني، الذي عُين مدربًا للأرجنتين في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، ليست خطيرة.

وقال الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن ليونيل سكالوني مدرب المنتخب الوطني خرج من مستشفى في مايوركا بعد أن صدمته سيارة أثناء ركوبه دراجته.

وكتب الاتحاد الأرجنتيني في حسابه على تويتر ”تعرض ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين لحادث اليوم أثناء ركوبه دراجته. هو الآن في طريقه لمنزله بعد خروجه من المستشفى“.

وقالت صحيفة إلموندو الإسبانية في وقت سابق اليوم الثلاثاء إن سكالوني، الذي عُين مدربا للأرجنتين في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، نٌقل لمستشفى يونيفرسيتاريو سون إسباسيس بالجزيرة الإسبانية بعد تعرضه لإصابات متعددة.