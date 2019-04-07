”ماركا“ ترصد الدور الرائع الذي يلعبه كريم بنزيما في قيادة هجوم ريال مدريد

رصد تقرير نشرته صحيفة ”ماركا“، يوم الأحد، الدور الرائع الذي يلعبه كريم بنزيما، في قيادة هجوم ريال مدريد هذا الموسم، رغم الانتقادات التي تطاله من الجمهور.

وقاد بنزيما ريال مدريد، أمس السبت، لتحويل تأخره أمام إيبار بهدف في الجولة 31 من الليغا، إلى الفوز بنتيجة 2-1.

ووفقًا للصحيفة الإسبانية، فإن بنزيما أحرز أهدافًا قادت فريقه إلى تحقيق نقاط بالدوري الإسباني هذا الموسم أكثر من أي لاعب آخر في الليغا.

وأشارت إلى أن 9 من أصل 17 هدفًا أحرزها بنزيما هذا الموسم، في الليغا، قادت ريال مدريد إلى تحقيق الفوز، حيث إن اللاعب الفرنسي أحرز 3 مرات أهدافًا حاسمة، بينما تقدم لفريقه في المباراة 6 مرات.

ويأتي الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، في المركز الثاني خلف بنزيما بعد أن أحرز 7 أهداف قادت فريقه إلى انتصارات في الدوري الإسباني.

وأكدت الصحيفة أن بنزيما هذا الموسم أصبح مهاجمًا حقيقًيا مع ريال مدريد، ولا يعود ذلك إلى تحسن معدله التهديفي مقارنة بالسنوات الأخيرة فحسب، ولكن إلى الطريقة التي يحرز بها الأهداف.

وأوضحت أن أهداف بنزيما الـ26 في كل البطولات هذا الموسم جاءت من داخل منطقة الجزاء، باستثناء هدف وحيد، كما أشارت إلى أنه أحرز 9 أهداف بالرأس منها آخر 3 زيارات للشباك.