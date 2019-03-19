لماذا يعارض تشافي إقامة مونديال 2022 بـ48 منتخبًا في قطر؟

عبر الإسباني تشافي هيرنانديز أسطورة برشلونة ولاعب السد القطري وسفير مونديال قطر 2022 خلال تواجده في الهند، عن معارضته لفكرة توسيع مونديال قطر 2022 لـ48 منتخبًا مؤكدًا أنه غير لائق في الوقت الحالي.

وقال تشافي في تصريحات نشرتها بضع وسائل إعلام :“قطر تستعد لتنظيم مونديال بـ32 منتخبًا، وسيكون من الصعب تغيير الأمر حاليًّا.“

وأضاف النجم الفائز بكأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا برفقة منتخب إسبانيا :“ أعتقد أنه كافٍ جدًّا أن نلعب بـ32 منتخبًا ، سيكون جيدًا للجماهير وللاعبين ، 48 منتخبًا لن يكون جيدًا بالنسبة لي لكون المونديال سيكون طويلًا.“

وتتعارض تصريحات السفير الإسباني لمونديال قطر مع تصريحات مسؤولي لجنة التنظيم، الذين عبَّروا عن انفتاحهم لمقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم برفع عدد المنتخبات المشاركة لـ48 .

ويعتقد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن رفع عدد المنتخبات المشاركة سيمكن دولًا مجاورة لقطر من المشاركة في التنظيم.