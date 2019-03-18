ليونيل ميسي يودع زوجته أنتونيلا بقبلة قبل الالتحاق بمنتخب الأرجنتين (فيديو)

حرص الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، على توديع زوجته قبل الانخراط في معسكر منتخب بلاده، اعتبارًا من اليوم الإثنين؛ استعدادًا لخوض مباراتي فنزويلا والمغرب الوديتين، في الـ22 والـ26 من الشهر الجاري على الترتيب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للاعب الأرجنتيني وهو يقبل زوجته في المطار، قبل أن يستقل الطائرة لينضم إلى معسكر المنتخب الأرجنتيني الذي يستعد في مدريد.

ويعود ميسي للمنتخب بعد غياب سبعة أشهر ونصف، منذ الخروج من مونديال روسيا، منتشيًا بالهاتريك الذي سجله الأحد في مرمى ريال بيتيس، ليضع نفسه تحت إمرة المدرب ليونيل سكالوني الذي يجهز الفريق لبطولة كوبا أمريكا، التي ستقام في البرازيل الصيف المقبل.

الأُسطورة ليو ميسي يُودع أنتونيلا قبل السفر الى مدريد والالتحاق ببعثة المُنتخب ???? pic.twitter.com/CNv9S0u3WB — FCB World (@FCBW_A7) March 18, 2019

وغاب ميسي منذ المونديال عن ست مباريات للمنتخب (4 انتصارات وتعادل وخسارة)، تحت قيادة سكالوني.

وسيفتقد المنتخب للمدافع نيكولاس أوتامندي الذي تعرض، السبت، لالتواء في الكاحل الأيسر خلال المباراة التي خاضها مع مانشستر سيتي أمام سوانزي في كأس الاتحاد.

وخاض أوتامندي 90 دقيقة في المباراة، ولكن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أعلن عن إصابته، ولا ينوي سكالوني استبداله في القائمة التي كانت تضم 31 لاعبًا لمباراتي فنزويلا، الجمعة المقبل، والمغرب، الثلاثاء 26 من الشهر الجاري.