مفاجآت في التشكيلة الرسمية لريال مدريد ضد سيلتا فيغو‎

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، أول تشكيلة رسمية له بعد عودته لقيادة ريال مدريد في مواجهة سيلتا فيغو، مساء اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ”سانتياغو برنابيو“.

وأعاد زيدان العديد من العناصر القديمة للفريق، أبرزهم: كيلور نافاس وإيسكو وغاريث بيل، وهم الذين غابوا دائمًا عن تشكيلة المدرب السابق سانتياغو سولاري.

وجاءت التشكيلة كالتالي: نافاس، أودريوزولا، فاران، سيرجيو راموس، مارسيلو، توني كروس، مودريتش، إيسكو، أسينسيو، غاريث بيل، كريم بنزيما.

وعلى دكة البدلاء: كورتوا، ريغيلون، ناتشو، فالفيردي، سيبايوس، إبراهيم دياز، ماريانو.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثالث في جدول الترتيب العام برصيد 51 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد وبفارق 12 نقطة عن المتصدر فريق برشلونة، في حين يحتل فريق سيلتا فيغو المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة فقط.

ويسعى فريق ريال مدريد في هذا اللقاء إلى تحقيق الفوز والظفر بنقاط المباراة، في أولى مباريات زيدان بعد عودته للفريق، في حين يتطلع فريق سيلتا فيغو في هذه المواجهة للخروج بنتيجة إيجابية؛ للهروب من شبح الهبوط.