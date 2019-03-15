روجر فيدرر يقترب من مواجهة رفائيل نادال في نصف النهائي إنديان ويلز

يمضي روجر فيدرر في طريقه نحو مواجهة غريمه الأزلي رفائيل نادال بعد فوزه على هوبرت هوركاتش 6/4 و6/4 في دور الـ 8 ببطولة إنديان ويلز للتنس في كاليفورنيا، اليوم الجمعة.

وكسر فيدرر إرسال منافسه البولندي المصنف 67 عالميًا مرة في كل مجموعة، وكان هذا كافيًا للاعب السويسري لحسم الانتصار خلال نحو ساعة.

وكانت هذه أول مواجهة بين الاثنين، ولم تكن من طرف واحد، لأن هوركاتش حصل على نقطتين لكسر الإرسال، وكان يمكنه اغتنامهما.

وقال هوركاتش للصحفيين:“حاولت الصمود والمنافسة، وكنت أؤمن بقدرتي على المقاومة، ولعب روجر بشكل رائع خلال الأوقات الحاسمة، وأُتيحت لي بعض الفرص في المجموعة الثانية“.

وأضاف:“يغيّر (فيدرر) اتجاهات اللعب باستمرار لذا من الصعب حقًا قراءة أفكاره“.

وسيضرب فيدرر المصنف الرابع موعدًا مع نادال للمرة 39 في مشوارهما، غدًا السبت، إذا تفوَّق اللاعب الاسباني في دور الـ 8 على الروسي كارين ختشانوف، اليوم الجمعة.

ويتفوق نادال 23/15 على فيدرر في مجموع المواجهات المباشرة، لكن اللاعب السويسري فاز في آخر 5 مباريات بينهما.

ولم يلتقِ الاثنان منذ بطولة شنغهاي 2017 في نفس العام الذي فاز فيه فيدرر على نادال 6/2 و6/3 في الدور الرابع في إنديان ويلز.

وفي المواجهة الأخرى في قبل النهائي يلتقي النمساوي دومينيك تيم المصنف السابع مع الكندي ميلوش راونيتش المصنف الثالث عشر.