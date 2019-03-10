تقرير.. سيرجيو راموس ومارسيلو اشتبكا في تدريبات ريال مدريد

ذكرت صحيفة ”ماركا“ أن خلافًا حدث بين القائدين سيرجيو راموس ومارسيلو، بعد نهاية تدريبات أمس في مركز التدريب لريال مدريد، وكادت أن تؤدي إلى شجار بينهما لولا تدخل زملائهم وتهدئة الجو بين الطرفين.

وبحسب الصحيفة فإن البرازيلي مارسيلو احتفل بفوز فريقه في التدريبات بطريقة كبيرة، وهو ما أغضب راموس الذي انتقده، ودخلا في سجال بينهما، حيث أوضح مارسيلو أنها طريقة احتفاله بشكل دائم.

ورغم تدخل اللاعبين لفض الاشتباك بين راموس ومارسيلو، لكن المناقشة بين الطرفين لم تتوقف واستمرت لفترة قبل أن يتصالح القائدان في نهاية الأمر.

ويملك راموس ومارسيلو علاقة جيدة، وهما القائد الأول والثاني لريال مدريد، كما يملكان نفس وكيل الأعمال ريني راموس شقيق سيرجيو راموس.

ويستعد ريال مدريد لملاقاة بلدالوليد، الليلة، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني.

وخسر ريال مدريد آخر 4 مباريات، إذ ودّع كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، وتبدو حظوظه في الدوري الإسباني ضئيلة للغاية.