ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على ريال مدريد (صورة)

اقتنص فريق برشلونة انتصار مهما بهدف دون رد، على غريمه التقليدي ريال مدريد، في إطار الجولة الـ26 من الدوري الإسباني، في معقل الميرنغي ”سانتياغو برنابيو“.

وسجل هدف برشلونة الوحيد في المباراة الكرواتي إيفان راكيتيتش في الدقيقة 26.

وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 60 نقطة في صدارة ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 48 نقطة في المركز الثالث، ليصل الفارق بين الفريقين إلى 12 نقطة.

وفي مباراة سابقة، تلقت أمال إشبيلية في التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل ضربة كبيرة عندما خسر 2-1 امام ويسكا متذيل جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني عقب نهاية مثيرة للمباراة.

وكان لدى إشبيلية الفرصة قبل المباراة للتقدم مؤقتا للمركز الرابع في الترتيب لكنه تراجع إلى المركز السادس بعد فشله في الفوز بأي مباراة خارج ارضه في الدوري منذ سبتمبر ايلول الماضي.

وتقدم آلافيس الى المركز الرابع محتلا أخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا عقب فوزه 2-1 على فياريال على الرغم من ان خيتافي يمكنه العودة لهذا المركز عندما يحل ضيفا على ريال بيتيس، غدا الأحد.

ولا يزال ويسكا يتذيل الترتيب لكنه بات على بعد ثلاث نقاط فقط عن الهروب من منطقة الهبوط.