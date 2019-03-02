مهارة مذهلة من ريكي بويج نجم نادي برشلونة الصاعد تُسقط المدافع أرضًا (فيديو)‎

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو رائعًا لنجم برشلونة الصاعد، ريكي بويج، في إحدى مباريات الفريق الثاني للبرسا.

وأظهر اللاعب مهارة مذهلة، وراوغ لاعب الخصم بطريقة رائعة حتى فقد الأخير اتزانه، وسقط على الأرض.

ولفت الشاب الصغير ريكي بويج انتباه جماهير ”كامب نو“ حين أشركه المدرب إرنستو فالفيردي في مباراة برشلونة وليونيسا في إياب دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، خاصة مع جسده الصغير، وسرعة حركته، ومهاراته الواضحة.

ولم يمهل الموهوب صاحب الـ19 عامًا، والـ62 كغم، و1.69 سم، الجماهير لكي ينثر إبداعه، حيث مرر هدف برشلونة الرابع بطريقة فنية ذكية.

و“ريكارد بيجي مارتي“ المعروف باسم ”ريكي بويغ“ يلعب مع أكاديمية برشلونة، ويلقب بإنييستا الجديد مع البرسا ”ب“ حيث شارك للمرة الأولى مع الفريق في فبراير 2018 الماضي، ولعب 10 مباريات، وسجل هدفين، وصنع 3 أهداف.

وقال مدرب برشلونة ”ب“ جيرارد لوبيزعن اللاعب:“هو لاعب استثنائي، خلاصة القول هو مستقبل البرسا“.

بينما قال آرنيستو فالفيردي:“بويغ لاعب شاب يتدرب معنا، وأظهر عن إمكانيات رائعة، ومستقبله يتوقف عليه، وأتمنى أن يحظى بمسيرة رائعة“.