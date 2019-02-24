ناصر الخليفي يوجه رسالة مهمة لريال مدريد بشأن نيمار

قال ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية إن إدارة ريال مدريد تعرف أن اللاعب البرازيلي نيمار ليس للبيع.

جاء ذلك ردًا على تقارير عديدة نشرت مؤخرًا عن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع اللاعب.

وكانت تقارير صحفية بريطانية قد كشفت عن وجود مفاوضات سرية جادة للغاية بين نادي ريال مدريد الإسباني والبرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة ”الديلي ستار“ البريطانية إن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز يرغب في ضم نيمار إلى صفوف الملكي بداية من الموسم المقبل، حيث يرى أنه سيكون الخليفة المثالي للبرتغالي كريستيانو رونالدو، المنتقل مطلع الموسم الحالي إلى نادي يوفنتوس الإيطالي.

ونقلت الصحيفة عن الصحفي ”دونكان كاسلس“، المقرب من إدارة ريال مدريد، أن النادي الإسباني مستعد لتلبية جميع طلبات باريس سان جيرمان والبرازيلي نيمار، لإتمام الصفقة في أقرب فرصة ممكنة.

وتابع الصحفي، نقلًا عن مصادر مطلعة في ريال مدريد، أن حامل لقب دوري أبطال أوروبا خلال المواسم الثلاثة الماضية، لا يرى أن الأموال ستكون عائقًا أمامه من أجل ضم نيمار.

وأشار إلى أن إدارة الميرينغي مستعدة لدفع مبلغ يفوق الـ222 مليون يورو، التي دفعها باريس سان جيرمان مقابل فسخ تعاقد نيمار مع ناديه السابق برشلونة، إضافة إلى زيادة الأجر السنوي الذي يحصل عليه نجم السليساو في ناديه الحالي، والذي يبلغ 30 مليون يورو.

وفجر الصحفي المطلع مفاجأة مدوية، حيث أكد أن مسؤولي ريال مدريد تلقوا تأكيدات من نيمار ووالده برغبتهما في إتمام الصفقة.

وقال إن المفاوضات بين ريال مدريد ونيمار جادة للغاية، إلا أن الأمر في نهاية المطاف سيعتمد على قرار إدارة باريس سان جيرمان.