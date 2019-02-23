ميسي بعد الفوز على إشبيلية: سنهزم ريال مدريد للتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي ”هاتريك“ خلال فوز فريقه برشلونة على إشبيلية 4-2، مساء اليوم السبت، ليصل للهاتريك رقم 50 في مسيرته 44 منها برفقة برشلونة و6 برفقة منتخب الأرجنتين.

وعبر النجم الأرجنتيني في تصريحات بعد اللقاء عن رغبة فريقه في الفوز بكل الألقاب هذا الموسم ومنها إقصاء ريال مدريد في مسابقة كأس الملك، الأربعاء المقبل، قائلًا: ”كل الألقاب مهمة، نحن على بعد خطوة من التأهل لنهائي كأس الملك سيكون صعبًا لكون المنافس هو ريال مدريد، لكن يجب علينا الفوز ونحن متيقنين أننا سنفوز“.

وعبر ميسي عن صعوبة مواجهة إشبيلية، موضحًا: ”الفوز ليس نصف لقب الليغا، لأن ما زال أمامنا الكثير، لكن كان من الضروري الفوز هنا لإبقاء الفارق عن المنافسين، وكل مرة نفوز بصعوبة نكون سعداء، كنا نعرف أن هذا الملعب صعب وقيمة لاعبي إشبيلية لكننا فزنا رغم صعوبة اللقاء“.

وأكد النجم الأرجنتيني، أن برشلونة يمر أحيانًا بفترات سيئة ولا يقدم مستوى جيدًا، قائلًا: ”إنها لحظات لا يمكن أن تلعب دائمًا بمستوى جيد، مررنا بفترة لم نقدم خلالها كرتنا الجميلة، حين تكون في الملعب ويبدأ اللقاء الأمور تأتي تلقائيًا، لعبنا كرة قدم جيدة والأهداف جاءت بعد ذلك“.

ودفع هذا الانتصار بالفريق الكتالوني لتصدر الترتيب بفارق 10 نقاط عن أقرب مطارديه.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 57 نقطة عقب 25 مباراة، بينما يملك أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثاني 47 نقطة، لكن بوسعه تقليص الفارق إلى سبع نقاط عندما يستضيف فياريال غدًا.

وتراجع إشبيلية إلى المركز الخامس خلف خيتافي وخرج من المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.