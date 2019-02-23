ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على إشبيلية (صورة)

اقتنص فريق برشلونة فوزًا ثمينًا على إشبيلية بنتيجة (4-2)، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الليغا، في معقل الأندلسيين على ملعب ”رامون سانشيز بيزخوان“.

وسجل ميسي ثلاثية لبرشلونة في الدقائق 26 و67 و85، وسواريز في الدقيقة 94، بينما سجل لإشبيلية خيسوس نافاس في الدقيقة 22 وجابرييل ميركادو في الدقيقة 42.

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى النقطة 57 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بينما يتجمد رصيد إشبيلية عند 37 نقطة في المركز الخامس.