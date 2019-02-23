التشكيلة المتوقعة لمباراة برشلونة وإشبيلية اليوم في الدوري الإسباني (صورة)

يحل نادي برشلونة ضيفًا على ملعب رامون سانشيز بيزخوان لملاقاة منافسه إشبيلية، في قمة مباريات الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني وفي جعبته 56 نقطة، مقابل 37 نقطة لإشبيلية في المركز الرابع.

وتوقعت صحيفة ”سبورت“ أن تكون تشكيلة برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارك آندري تير شتيغن.

الدفاع: جيرارد بيكيه، لينغليت، سيرجي روبرتو، جوردي ألبا.

الوسط: سيرجيو بوسكيتش، إيفان راكيتيتش، آرتورو فيدال.

الهجوم: لويس سواريز، ليونيل ميسي، فيليب كوتينيو.

في حين توقعت الصحيفة أن يلعب إشبيلية بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: توماس فاتشك.

الدفاع: غابرييل ميركادو، سيرجي غوميز، سيمون كاير، كوينسي بروميس، خيسوس نافاز.

الوسط: فرانكو فازكويز، بابلو سارابيا، إيفير بانيغا.

الهجوم: آندري سيلفا، وسام بن يدر.

وسجل ليونيل ميسي نجم برشلونة 9 أهداف في 11 مباراة على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في الدوري الإسباني، بواقع 6 انتصارات، و4 تعادلات، وخسارة وحيدة، وفي آخر 4 زيارات لهذا الملعب، سجل ميسي، 5 أهداف في شباك الفريق الأندلسي.

ويعود آخر فوز لإشبيلية على برشلونة في الدوري الإسباني إلى أكتوبر 2015، عندما فاز الفريق الأندلسي 2/1.