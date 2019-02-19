ريال مدريد يفعل الخطة B

يبدأ ريال مدريد في استغلال عدم خوض مباريات منتصف الأسبوع الحالي، بمحاولة إعداد لاعبيه الذين تراجع مستواهم مثل: مارسيلو وغاريث بيل وناتشو، فيما أطلق عليه مرحلة إعداد جديدة أو الخطة B.

وقالت صحيفة ABC الإسبانية إن ”سانتياغو سولاري المدير الفني للنادي الملكي، سيبدأ العمل بكثافة بدنيًّا وفنيًّا ونفسيًّا مع اللاعبين الذين تم انتقادهم خلال الخسارة أمام جيرونا يوم الأحد الماضي في سانتياغو برنابيو، خاصة بيل ومارسيلو وماركو أسينسيو وناتشو وسيبايوس.

ولم يقدم هؤلاء اللاعبون أفضل مستوياتهم، مقارنة بالبرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور ولوكاس فاسكيز وسيرجيو ريغيلون.

وأشارت الصحيفة ذاتها، إلى أن مارسيلو يتدرب بشكل فردي، رغم أن مدربه منحه راحة يومين؛ وذلك من أجل تطوير أدائه والمنافسة مع الشاب ريغيلون.

وداني سيبايوس -أيضًا- لا يقدم أفضل ما لديه، وكذلك ماريانو دياز العائد من الإصابة وناتشو حيث يحتاجهم سولاري في ظل غياب رفائيل فاران للإصابة والقائد سيرجيو راموس للإيقاف في المباراة المقبلة أمام ليفانتي يوم الأحد المقبل.

وخاض ريال مدريد 14 مباراة في 44 يومًا؛ ما أضر بالفريق بدنيًّا وذهنيًّا، وهو ما أشار إليه راموس عقب الخسارة أمام جيرونا.

وسيستغل فرصة عدم خوض مباراة منتصف الأسبوع الحالي، لإعداد هؤلاء اللاعبين قبل استضافة برشلونة في إياب قبل نهائي كأس الملك يوم الأربعاء الـ27 من فبراير/شباط الحالي، وذلك بعد أيام من لقاء ليفانتي.