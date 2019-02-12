رئيس نادي برشلونة: يجب إقامة 3 مباريات في الدوري الإسباني خارج البلاد

يعتقد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، أنه يجب إقامة ثلاث مباريات على الأقل في دوري الدرجة الأولى الإسباني، خارج البلاد كل موسم.

وأثار احتمال إقامة مباريات في الخارج الكثير من الجدل في إسبانيا منذ أن أعلنت رابطة الدوري الإسباني توقيع اتفاق مدته 15 عامًا مع شركة ريلفنت سبورتس للترفيه في أغسطس آب الماضي من أجل الترويج للرياضة والدوري الإسباني في أمريكا الشمالية.

وتضمّن هذا الاتفاق إقامة مباراة واحدة من الدوري الإسباني على أراض أمريكية كل موسم، وكانت مواجهة جيرونا ضد برشلونة مقررة يوم 26 يناير كانون الثاني على ملعب فريق ميامي دولفينز المنافس في دوري كرة القدم الأمريكية.

لكن هذه الخطط واجهت معارضة من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بالإضافة للاتحادين الأوروبي والدولي، وسحب برشلونة في نهاية المطاف التزامه في ديسمبر كانون الأول بسبب ”الافتقار للإجماع حول الاقتراح“.

ويعتقد بارتوميو أن رابطة الدوري الإسباني عليها السعي لإحياء الاقتراح في الموسم المقبل، ويتطلع لما هو أبعد من ذلك أيضًا.

وقال بارتوميو في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): ”إذا أردنا أن يكون الدوري الإسباني قويًا، علينا خوض هذه المباريات.

”في برشلونة تحدثنا عدة مرات إلى مسؤولي رابطة الدوري الإسباني وأبلغناهم بأنهم إذا أرادوا الترويج للمسابقة أكثر وأكثر، فيجب إقامة ثلاث مباريات في الموسم خارج إسبانيا بواقع مباراة في أمريكا وواحدة في الشرق الأوسط وواحدة في آسيا“.

وأضاف: ”ينبغي أن نقترب من المشجعين، نقوم بالجولات الصيفية في يوليو وأغسطس حتى نقترب من الجماهير، نظهر احترامنا لهم، والذهاب إلى ميامي كان احترامًا لمشجعينا في الولايات المتحدة“.

وأبلغ متحدث باسم رابطة الدوري الإسباني ”رويترز“: ”ندعم بشدة الطموحات الدولية لأي ناد لأننا نشترك بالتأكيد في وجهة نظر جعل الدوري الإسباني قريبًا من الجماهير في كل مكان“.

وتابع: ”نرى أن هذه الخطوة المنطقية التالية في نمو مسابقتنا وتمثل فائدة واضحة لكل الأطراف المعنية“.