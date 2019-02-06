الكلاسيكو: مدافع برشلونة يرسل راموس لاعب ريال مدريد خارج الملعب بعد مراوغة رائعة (فيديو)

وضع نيلسون سيميدو، مدافع نادي برشلونة، سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد في موقف محرج، بعد مراوغة رائعة على خط المرمى.

واندفع مدافع ريال مدريد تجاه الكرة غير ان مدافع برشلونة راوغه ليخرج راموس خارج الملعب تمامًا.

وهزّ الجناح مالكوم الشباك في الشوط الثاني ليمنح برشلونة التعادل 1-1 مع ضيفه ريال مدريد في ذهاب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وأدرك الجناح البرازيلي، الذي شارك في التشكيلة الأساسية على حساب ليونيل ميسي، التعادل في الدقيقة 58 بعدما افتتح لوكاس فاسكيز التسجيل لريال مدريد مبكرا.

وخيم الصمت على مدرجات استاد نو كامب بعدما هز فاسكيز الشباك في الدقيقة السادسة بعد هجمة رائعة مع تفوق فريق المدرب سانتياجو سولاري على صاحب الأرض في البداية.

وارتدت ضربة رأس من إيفان راكيتيتش من العارضة إذ سعى برشلونة لإدراك التعادل وهو الأمر الذي نجح فيه مالكوم عندما تابع تسديدة لويس سواريز المرتدة من القائم.

وشارك ميسي، الذي تعرض لإصابة في الفخذ خلال التعادل مع بلنسية هذا الأسبوع، في آخر نصف ساعة لكنه لم يستطع مساعدة حامل اللقب على تحقيق الفوز.

وتقام مباراة الإياب في سانتياغو برنابيو يوم 27 فبراير شباط الحالي.