موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا‎

يستضيف نادي برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد على ملعب الكامب نو، غدًا الأربعاء والموافق الـ 6 من فبراير وذلك في مباراة ذهاب دور نصف نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا.

برشلونة تخطّى دور ربع نهائي كأس الملك بعد الفوز على إشبيلية بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 6-3 إذ خسر في المباراة الأولى بثنائية نظيفة وفاز 6-1 في المباراة الثانية.

أما فريق ريال مدريد فقد تأهل للدور نصف النهائي بعد الفوز على جيرونا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 7-3 إذ انتهى الإياب 3-1.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

يلتقي فريق برشلونة مع ريال مدريد على ملعب الكامب نو غدًا الأربعاء في تمام الساعة الـ 10:00 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والـ11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وينتظر أن تُلعب مباراة إياب دور نصف النهائي بين فريق ريال مدريد وبرشلونة على ملعب سانتياغو برنابيو يوم الـ27 من فبراير في تمام الساعة الـ 10:00 بتوقيت القاهرة، الـ11:00 بتوقيت مكة المكرمة.