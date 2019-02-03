القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس اليوم في الدوري الإسباني

يصطدم فريق ريال مدريد، بنظيره ديبورتيفو ألافيس، مساء اليوم الأحد، في المباراة التي تجمعهما على ملعب “سانتياغو بيرنابيو”، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني.

ويحاول ريال مدريد خطف النقاط الثلاث التي تمنحه دفعًا إضافيًّا وتعزز صراعه على الليغا، فيما سيعمل ديبورتيفو ألافيس على إرباك حسابات المستضيف ومتابعة نتائجه الجيدة.

ريال مدريد يحتل المركز الثالث برصيد 39 نقطة، بينما يأتي ألافيس في المركز السادس برصيد 32 نقطة.

وحقق ريال مدريد الفوز في المباريات الخمس الماضية بالدوري والكأس، ويستعد لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو يوم الأربعاء.

موعد المباراة والقناة الناقلة

يلعب ريال مدريد ضد ألافيس الساعة العاشرة إلا ربعًا مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربعًا بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3.