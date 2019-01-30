هل تكون مباراة برشلونة وإشبيلية الأخيرة لسيليسن مع البلوغرانا؟‎

سيخوض ياسبر سيليسن حارس مرمى برشلونة مواجهة الليلة أمام إشبيلية في إياب دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا، والتي يحتاج خلالها النادي الكتالوني للفوز بثلاثية نظيفة لبلوغ قبل النهائي، لكن في حال وداع برشلونة للكأس ستكون الأخيرة للحارس الهولندي مع ناديه.

ويخوض سيليسن مباريات الكأس فقط مع النادي الكتالوني الذي يعتمد مدربه أرنستو فالفيردي بشكل أساس على الألماني مارك-أندريه تير شتيغن سواء في الدوري، أو دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية أنه في حال وداع برشلونة للكأس، لن يتمكن الحارس الهولندي من خوض أي مباراة أخرى لنهاية الموسم بعد ثلاث سنوات مع النادي الكتالوني.

وفاز سيليسن مع برشلونة بلقبين للكأس، وخاض 22 مباراة في المسابقة، وقدم مستويات عالية، لكن تألق تير شتيغن حال دون مشاركة الحارس الهولندي في الدوري أو دوري الأبطال.

اهتمام يوفنتوس

وكان سيليسن البالغ من العمر 29 عامًا، قريبًا من الرحيل عن برشلونة الصيف الماضي، حيث يسعى إلى خوض المزيد من المباريات، وأبدى يوفنتوس بالفعل اهتمامًا بالحارس الهولندي في ظل عدم اقتناع النادي الإيطالي بالبولندي فويتشيك تشيزني كبديل للأسطورة جيانلويغي بوفون.

ويرتبط سيليسن بعقد مع برشلونة حتى 2021، ولديه شرط جزائي يسمح برحيله مقابل 60 مليون يورو، لكن بالطبع يمكن الرحيل مقابل مبلغ أقل من ذلك، وأكثر من 13 مليون التي دفعها برشلونة لأياكس قبل ثلاث سنوات.