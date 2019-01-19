مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية.. مودريتش يرد على أنباء رحيله عن “الميرنغي”

رد الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، على الأنباء التي ربطته بالرحيل عن الفريق الملكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، معربًا في الوقت نفسه عن سعادته بالفوز على إشبيلية (2/0)، اليوم السبت، على ملعب “سانتياغو بيرنابيو”، ضمن الجولة الـ20 من الدوري الإسباني.

وقال مودريتش، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية: “لقد كان أداءً رائعًا من الفريق بالكامل، من البداية للنهاية”.

وأضاف: “لقد قدمنا كل ما لدينا حتى جاء هدف كاسيميرو (الأول)، كنا بحاجة لمباراة مثل هذه”.

وعن احتمال رحيله، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، أجاب: “أنا مرتاح جدًا في ريال مدريد، لدي عام ونصف العام في عقدي مع الفريق، ما زلت أشعر بالسعادة.. آمل أن يظل الوضع كذلك لأطول فترة ممكنة”.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن انتقال مودريتش إلى إنتر ميلان، بعد نهاية الموسم الجاري.