قضية مباراة برشلونة وليفانتي تتعقد أكثر.. تعرّف على التفاصيل

قرر فريق ليفانتي تقديم شكوى رسمية ضد برشلونة، يوم الخميس، أمام القاضي الوحيد في الاتحاد الإسباني لكرة القدم على خلفية إشراك الفريق الكتالوني للاعبه الشاب تشومي خلال مباراة الذهاب، والتي انتهت بفوز ليفانتي 2-1.

وخرج ليفانتي من كأس الملك بعد خسارته إيابًا 3-0 لكن رئيس الفريق كيكو كاتالان أكد أنه سيدافع عن حقوق فريقه حتى النهاية، وسيستعمل الفريق جميع الوسائل بما في ذلك اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضي.

ويواجه ليفانتي مشكلة عدم تقديمه الاعتراض في الوقت المحدد 48 ساعة بعد اللقاء، لكن رئيس الفريق أكد أنهم لم يقدموا اعتراضًا لكونهم لم يكونوا يتوفرون على أي دليل على عدم قانونية إشراك تشومي لتضارب القوانين.

من جهة أخرى، أضافت صحيفة “آ س” المزيد من التعقيد على القضية، حيث أكدت أن ليغانيس منع من إشراك لاعب فريقه الثاني خافيير أفيليس لنفس السبب، بعد حصوله على الإنذار الخامس رفقة الفريق الثاني قبل لقاء إياب كأس الملك.

وبحسب الصحيفة، فتضارب القوانين دفع إدارة ليغانيس لتوجيه رسالة للشؤون القانونية في الاتحاد الإسباني لكرة القدم وتلقى جوابًا مفاداه بعدم قانونية إشراك اللاعب.

وتبقى أبرز مشكلة تواجه ليفانتي هو تقديم شكواه خارج الوقت القانوني، والتي تم رفضها لكن تقارير إعلامية أكدت أن القضاء الرياضي في إسبانيا تجاوز عن المهلة في قضايا سابقة وركز على الأخطاء وتطبيق العدالة.

وستجرى قرعة دور ربع النهائي الجمعة، بينما سيحكم القاضي في لجنة المنافسات، يوم الخميس، في شكوى ليفانتي.

وتقام مباراة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، اليوم الجمعة، الساعة 16:00 بالتوقيت العالمي، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستكون مفتوحة على كل الاحتمالات.

وسيتم تحديد الفريق المستقبل حسب القرعة، فأول فريق يتم إعلانه يستقبل لقاء الذهاب في ميدانه ويجرى لقاء الإياب في ملعب الفريق الثاني.

وتجرى لقاءات الذهاب أيام 22 و23 و24 كانون الثاني/يناير الحالي ولقاءات الإياب أيام 29 و30 و31 من نفس الشهر.

وبلغت أندية ريال مدريد وبرشلونة وإشبيلية وفالنسيا وجيرونا وخيتافي وريال بتيس وإسبانيول برشلونة دور ربع النهائي.