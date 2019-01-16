ريال مدريد يعبر لربع نهائي كأس ملك إسبانيا رغم الهزيمة أمام ليغانيس (فيديو)

انتزع فريق ريال مدريد، الأربعاء، بطاقة العبور إلى دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، رغم خسارته من مضيفه ليغانيس بهدف نظيف في إياب دور الـ16 (ثمن النهائي) للبطولة المحلية.

وجاء تأهل ريال مدريد لربع النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب بعدما انتهى اللقاء الأول بفوزه بثلاثة أهداف نظيفة.

نجح ليغانس في استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه وتمكن من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 30 عن طريق الدنماركي مارتن بريثويت.

بعدها بحث لاعبو الريال عن إدراك التعادل، في الوقت الذي حاول فيه لاعبو ليغانيس مضاعفة النتيجة، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليغانيس بهدف نظيف.

واستمر مسلسل إهدار الفرص والهجمات خلال شوط المباراة الثاني دون أن تتغير النتيجة، ليتأهل الملكي إلى ربع النهائي لبطولة الكأس المحلية.