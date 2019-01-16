هدف مباراة ريال مدريد وليغانيس.. الملكي يتأخر بهدف (فيديو)

تقدم مارتن برايثويت مهاجم ليغانيس بهدف في شباك ريال مدريد خلال المباراة التي أُقيمت بين الفريقين في إياب دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا.

واستغل برايثويت دربكة دفاعية في صفوف ريال مدريد، وسدّد قوية، وأحرز هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 30 من الشوط الأول.

وعانى ريال مدريد من عدة غيابات بمباراته الأخيرة أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني، حيث لم يشارك كل من: أسينسيو، وماريانو دياز، ويورينتي، وبيل خافي سانشيز، وتوني كروس، وتيبو كورتوا، للإصابة.

وفاز ريال مدريد في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة.