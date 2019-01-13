ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة 19 (صورة)

أصبح ليونيل ميسي أول لاعب يسجل 400 هدف في الدوري الإسباني، بعدما هز الشباك في فوز برشلونة 3-صفر على ضيفه إيبار ليعزز النادي الكتالوني صدارته بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه مع نهاية النصف الأول للمسابقة.

وصنع لويس سواريز، الذي أحرز ثنائية، الهدف التاريخي لميسي الذي أحرزه في الدقيقة 53 في المباراة 435 لقائد الأرجنتين مع برشلونة في الدوري ليرفع رصيده من الأهداف إلى 17 هدفًا في نفس عدد المباريات.

وتقدم نادي برشلونة خطوة أخرى في حملته نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي، عقب فوزه السهل 3-0 على ضيفه إيبار اليوم الأحد في الجولة التاسعة عشرة للمسابقة.

وواصل ميسي صدارته قائمة هدافي الدوري هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 17 هدفًا، بفارق ثلاثة أهداف أمام أقرب ملاحقيه لويس سواريز، الذي عاد لهز الشباك من جديد بتسجيله الهدف الثالث لبرشلونة وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 59

كما حقق فريق ريال مدريد، فوزًا صعبًا على مضيفه ريال بيتيس بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

أربك الريال حسابات صاحب الأرض والجمهور بتسجيله لهدف مبكر في الدقيقة 13 عن طريق الكرواتي لوكا مودريتش.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث نجح بيتيس في إدراك التعادل عبر سيرخيو كاناليس في الدقيقة 73.

بعدها بحث لاعبو الفريقين عن فرصة إحراز هدف الفوز والثلاث نقاط إلى أن جاءت الدقيقة 88 لينجح الريال في إضافة الهدف الثاني عن طريق داني سيبايوس.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني كاملًا: