ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على إيبار وتخطي ريال مدريد لبتيس (صورة)

تقدم نادي برشلونة خطوة أخرى في حملته نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي، عقب فوزه السهل 3-0 على ضيفه إيبار اليوم الأحد في الجولة التاسعة عشرة للمسابقة.

وافتتح النجم الأوروغواياني لويس سواريز التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 19، قبل أن يصنع الهدف الثاني، الذي أحرزه الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 53.

وكان ميسي على موعد مع التاريخ بهذا الهدف، بعدما رفع رصيده التهديفي في المسابقة إلى 400 هدف، منذ بدء مسيرته مع الفريق الكاتالوني العام 2005، علمًا بأن هذا هو الهدف رقم 640 الذي يحرزه قائد برشلونة في مختلف المسابقات مع الفريق.

كما حقق فريق ريال مدريد، فوزًا صعبًا على مضيفه ريال بيتيس بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

أربك الريال حسابات صاحب الأرض والجمهور بتسجيله لهدف مبكر في الدقيقة 13 عن طريق الكرواتي لوكا مودريتش.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث نجح بيتيس في إدراك التعادل عبر سيرخيو كاناليس في الدقيقة 73.

بعدها بحث لاعبو الفريقين عن فرصة إحراز هدف الفوز والثلاث نقاط إلى أن جاءت الدقيقة 88 لينجح الريال في إضافة الهدف الثاني عن طريق داني سيبايوس.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الريال إلى 33 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد بيتيس عند 26 نقطة في المركز السابع، ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 43 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني كاملًا: