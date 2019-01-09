صحيفة إسبانية: ناصر الخليفي سينتقم من نادي برشلونة

قرر القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الانتقام من برشلونة الإسباني بعد ما أسماه “تحريض” النادي الكتالوني أرديان رابيو على رفض تجديد عقده مع الفريق الباريسي والانضمام للبارسا.

ونشرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية اليوم الأربعاء، تقريرًا قالت فيه إن الخليفي يريد رد الصاع صاعين لبرشلونة، خلال التوقيع مع لاعب الوسط الهولندي الشاب فرانكي دي يونغ نجم أياكس أمستردام أهم هدف لبرشلونة في سوق الانتقالات الحالي.

وأكدت الصحيفة أن الخليفي رصد ميزانية ضخمة، ردًا على “تصرفات” برشلونة ضد فريق باريس سان جيرمان مثل محاولات الحصول على توقيع المدافعين الدوليين البرازيليين ماركينيوس، وتياغو سيلفا والإيطالي ماركو فيراتي، وذلك خلال السنة الماضية.

ووفقًا لتقارير إعلامية توصل نادي برشلونة لاتفاق مبدئي مع فرانكي دي يونغ، ولكن إدارة باريس سان جيرمان ستحاول أن تستخدم أموالًا كبيرة لإقناعه بتحويل الوجهة والانتقال لحديقة الأمراء.