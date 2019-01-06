ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة 18 (صورة)

اقترب برشلونة خطوة جديدة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني للموسم الثاني على التوالي، عقب فوزه الصعب 2 – 1 على مضيفه خينافي اليوم الأحد في المرحلة الثامنة للمسابقة.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي حقق فوزه الخامس على التوالي في المسابقة، إلى 40 نقطة في الصدارة، ليستهل مسيرته في العام الجديد على أفضل وجه، مستفيدًا من تعثر منافسيه.

وتقدم برشلونة بهدف حمل توقيع قائده ليونيل ميسي في الدقيقة 20، ليفتتح النجم الأرجنتيني باكورة أهدافه في عام 2019، ويعزز موقعه في صدارة هدافي البطولة هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 16 هدفًا احتل بهم صدارة هدافي الدوري الإسباني.

وأضاف المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 39 عبر قذيفة رائعة، لينفرد بالمركز الثاني في قائمة الهدافين برصيد 12 هدفًا، بفارق هدف أمام مواطنه كريستيان ستواني مهاجم جيرونا الذي تراجع إلى المركز الثالث.

في المقابل، أحرز خايمي ماتا هدف خيتافي الوحيد في الدقيقة 43، غير أن رعونة أصحاب الأرض في إنهاء الهجمات حالت دون إدراكهم هدف التعادل في الشوط الثاني.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإسباني: