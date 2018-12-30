جاريدو يعلن رحيله عن نادي الرجاء البيضاوي المغربي بنهاية الموسم (فيديو)

أكد الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لنادي الرجاء البيضاوي المغربي على رغبته في العودة لإسبانيا بنهاية الموسم الجاري وإنهاء مهمته مع الرجاء.

وقال جاريدو في تصريحات نقلتها قناة “الرياضية” المغربية إن فترة عمله التدريبي في المغرب تصل إلى نهايتها هذا الموسم، قائلًا: “أرغب في تدريب أحد الفريق بإقليم فالنسيا بإسبانيا بعد عامين من التجارب الاحترافية خارج بلادي”.

وأضاف: “الآن إذا كان عليّ أن أختار مكانًا أود أن أدرب فيه سيكون إقليم فالنسيا، ولكنني عملت في مصر والسعودية والآن المغرب ولدي الرغبة في العودة للديار”.

وأشار جاريدو إلى أنه عمل في 5 دول كمدرب وليس لديه مشكلة في التأقلم على مكان جديد حتى وإن كانت بالخليج.

واختتم: “تجربتي في الرجاء إيجابية، التدريب عمل غير مستقر بشكل كبير وإمكانية الفوز بلقب صعبة دائمًا وهنا تمكنت من تحقيق هذا بالتتويج بكأس العرش العام الماضي وكأس الكونفدرالية”.

وأبدى جاريدو رغبته في الحصول على لقب كأس الكونفدرالية للمرة الثالثة في مسيرته بعدما سبق وأن حققه مع النادي الأهلي قبل 4 أعوام ومع الرجاء الموسم الجاري، معتبره “شيئًا خاصًا له”.