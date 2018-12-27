حوار.. ميسي يتحدث عن رونالدو ونيمار وغورديولا والتتويج بدوري أبطال أوروبا

لا يزال ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم خمس مرات يذهل الجميع بتألقه، حيث يحتل الموسم الحالي صدارة الهدافين في الليغا والتسديدات من ركلات ثابته والمرواغات والتسديدات أيضا ليظل على القمة.

لكن عندما يتحدث عن المقارنة بين عشقه لكرة القدم وعائلته يضع العائلة في المقدمة وهذا ما قاله في حوار مطول مع صحيفة “ماركا” الإسبانية التي نشرت الحوار كاملاً في نسختها الإسبانية يوم الخميس.

وبدأ الحوار بسؤال ميسي عن تتويجه بالحذاء الذهبي لهداف الدوري الإسباني للمرة الخامسة وعن شعوره بذلك فقال الهداف التاريخي لبرشلونة والبالغ عمره 31 عامًا ” إنها جائزة لطيفة لأنها للجميع إنها جائزة للمجموعة، تمامًا مثل ما يفوز الحارس بجائزة “زامورا” هي جائزة للفريق ككل، أنا سعيد لأنني قادر على الفوز بها مرة أخرى”.

وفي سؤال لماركا عن منافسة برشلونة على دوري أبطال أوروبا وعزم الفريق على التتويج باللقب للمرة الخامسة قال ميسي ” كما قلت بداية الموسم، فإن دوري الأبطال بطول خاصة نريد أن نفوز بها مرة أخرى”.

وعلق ميسي على جلوس زميله أندريه تير شتيغن بديلا لمانويل نوير في تشكيلة ألمانيا في كأس العالم الأخيرة قائلاً ” لقد فاجأني الأمر، مارك قدم موسمًا عظيمًا، ونوير أمضى وقتًا طويلا دون لعب بسبب الإصابة لكن الأمر متروك للمدير الفني ولأسبابه، وهنا لا يمكنني التعليق، لكن على المستوى الشخصي الأمر أدهشني”.

العودة للعمل مع غوارديولا

وفاجأت ماركا النجم الأرجنتيني بسؤال بشأن رأيه في ليروي ساني أو العمل مرة أخرى مع مدربه السابق بيب غوارديولا فأجاب “من الجيد دائمًا أن تلعب مع لاعبين رائعين، على الرغم من صعوبة الأمر أريد العمل مع بيب، هو واحد من أفضل مدربي العالم، لهذا السبب أرغب في ذلك، لكن الأمر معقد”.

وبالطبع كان من المهم سؤال ميسي عن الصفقات الجديدة لبرشلونة خاصة ماتياس دي ليخت وفرانكي دي يونغ وطبيعة تناسب طريقة لعبهما مع برشلونة قبل التعاقد معهما قال قائد النادي الكتالوني “هم قادمون من مدرسة شبيهة جدًا بمدرستنا، يلعبون مثلنا، الاستحواذ وكرة القدم الجيدة، إنهم شباب يتمتعون بمهارة عالية”.

ونفى ميسي أن يكون هناك أي مستحيل في عالم كرة القدم وأكد أنه وباقي الفريق سيبذلان أقصى ما لديهم لتحقيق طموحات النادي.

وجاء تألق ميسي في تنفيذ الركلات الثابتة هذا الموسم موضع سؤال للصحيفة الإسبانية ليعلق على تألقه قائلاً “في بعض الأحيان نبقى لوقت بعد التدريب، للعمل بشكل صحيح وتجنب الأخطاء، في النهاية كل شيء بالعمل والتدرب والممارسة”.

وفي سؤال مفاجئ قالت “ماركا” في الآونة الأخيرة قالوا إنه يجب عليك أن تتحسن في تنفيذ ركلات الجزاء، هل تشاهد فيديوهات لمراقبة حراس المرمى؟

فجاء رد أفضل لاعب في العالم خمس مرات “التدريب والمشاهدة، اليوم تتم دراسة كل شيء بما في ذلك الأخطاء، اللعبة، يتم تحليل كل شيء، لا شيء يبقى للصدفة، عليك أن تتدرب دائمًا، وتجد طرقًا أخرى”.

وعن مقارنته بين برشلونة الموسم الماضي والحالي قال “الموسم الماضي لعبنا بطريقة 4-4-2 بخطوط متقاربة، لم نحقق أهدافنا، هذا الموسم عدنا إلى 4-3-3 وتحسن الوضع في الاستحواذ على الكرة وأصبحنا أفضل لأن الكرة معنا، ندافع بها ونهاجم بها، ونضغط للأمام، في المباريات الأخيرة تحسنا دفاعيًا، ونأمل أن نستمر في التطور”.

وعن اللاعبين الشبان الجدد قال ميسي “فاجأني مستوى اللاعبين الذين تدربوا معنا من الفريق الثاني، أن يتدربوا معنا هذا جيد لهم، سينمون أكثر، من الجيد أن نعود لتخريج الشبان من المدرسة، هذا أفضل للنادي لأنهم لن يغادروا، العودة إلى هذا النموذج مهمة للأكاديمة والنادي”.

العودة لتشكيلة برشلونية

وفي سؤال عن أكاديمية لا ماسيا قالت “ماركا” هل يمكن أن نجد 11 لاعًبا في الملعب من أكاديمية برشلونة وليسوا من خارج النادي مثلما كان في فترة تيتو فيلانوفا فقال ميسي ” أمر معقد ومن المهم العودة للمراهنة على الأطفال، هم يرون بأنه ليس من المستحيل اللعب مع الفريق الأول، في المتقبل سنشاهد 11 لاعبًا من أبناء النادي، لأننا نمتلك أكاديمية كبيرة، لكن ذلك سيستغرق بعض الوقت”.

وردت الصحيفة عن تعليقه بالقول إن سيرجيو بوسكيتس انتقد تسرع اللاعبين الشبان في الانضمام إلى الفريق الأول وسألت عن رأي ميسي فقال “نحن في عصر جديد، نحن نتكيف مع هذا الأمر قد اتفق مع سيرجيو (بوسكيتس) الشبان يحصلون على عروض مغرية، ليس من السهل اتخاذ القرار، خاصة عندما يقدموا لك مزايا مالية ورياضية عديدة. لذلك يجب حصول الشبان على فرصتهم”.

وعن عدم وجود بدليل لجوردي ألبا وإصابة رافينيا لنهاية الموسم وكذلك ديني وصمويل أومتيني استفسرت الصحيفة عن رأي ميسي في تدعيم صفوف برشلونة في الانتقالات الشتوية فقال “هذه مسألة تخص المدرب والنادي لكني شخصيًا أرى أننا لدينا مجموعة كبيرة من اللاعبين. بالإضافة إلى ذلك نملك لاعبين من الفريق الثاني تحدثنا عنهم من قبل وانضموا للفريق دون مشاكل مثل الينيا وريكي وميراندا”.

وفي سؤال مفاجئ قالت ماركا هل تفتقد أندريس إنييستا وجاء رد ميسي ” من الواضح أننا نشتاق لوجود إنييستا داخل وخارج الملعب. كانت سنوات عديدة تشاركنا فيها العديد من الأشياء مع إنييستا. أشتاق له”.

الكرة الذهبية ورونالدو وديمبلي ونيمار

وبالطبع سألت ماركا عن رد فعل ميسي على احتلال المركز الخامس في التصويت لاختيار الكرة الذهبية 2018 التي حصدها لوكا مودريتش فقال “استمعت لأسماء المرشحين لجائزة الكرة الذهبية و علمت بأنني لن أنافس فيها”.

وعن رأيه في أزمة زميله عثمان ديمبلي مع النادي رغم تألقه مؤخرًا قال ميسي “لديه ظروف فريدة من نوعها. لكن الأمر يعتمد عليه هو ومدى طموحها وما يريد تحقيقه حيث إن لديه كل الإمكانيات ليكون ما يريد. يمكن أن يكون بلا شك أحد أفضل اللاعبين في العالم. ومن ناحية أخرى فهو لا يزال شابًا ويتأقلم مع المدينة والنادي. من الضروري تركه يعمل بهدوء لحين التأقلم هو بالفعل يفعل ذلك. لقد أدرك الأخطاء التي ارتكبها. إنه لاعب جيد جدًا وسنقوم معًا بمساعدته على التركيز على كرة القدم”.

وفي سؤال مكرر عن استغرابه وجود ريال مدريد بدون كريستيانو رونالدو الذي رحل إلى يوفنتوس قال قائد برشلونة ” في بداية الموسم قلت بالفعل إن ريال مدريد فريق رائع ويضم العديد من اللاعبين الرائعين لكن أي ناد سيفقد كريستيانو عندما يرحل. إنه يسجل الكثير من الأهداف كل موسم ويمنحك أيضًا العديد من الأشياء الأخرى في هذا المجال. لا يفاجئني أنهم يفتقدونه حاليًا، لكن هذا لا يعني أن ريال مدريد لن يظل أحد أفضل أندية العالم ويضم لاعبين رائعين”.

وعن احتمالية عودة نيمار إلى النادي الكتالوني قال ميسي “كلنا نحب نيمار ونريد عودته لكن هي قضية معقدة، نيمار يعني لنا كثيرًا في غرفة خلع الملابس، نحن أصدقاء ونقضي وقتنا معًا، لكن رحيله عن باريس سان جيرمان صعب ولا أعتقد بأنه سيرحل”.