صديقة مارادونا تطرده من قصره بعد انتهاء علاقتهما

أنهت روكيو أوليفا البالغ عمرها 28 عامًا صديقة الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا العلاقة بينهما، وقررت طرده من قصر قد اشتراه لها، لكنه يرفض الرحيل.

وقالت أوليفيا في مقابلة تلفزيونية إنها أصبحت وحيدة بعدما أنهت علاقتها مع مارادونا البالغ عمره 58 عامًا، وقررت طرده من القصر الذي اشتراه لها.

وطلب مارادونا الذي يدرب حاليًا فريق “لوس دورادوس” المكسيكي الزواج من صديقته في وقت سابق من العام الحالي، وقد وافقت لكن المشكلة بينهما بدأت حينما ظهرت في برنامج على شبكة ESPN، وقالت إنها “عزباء” الأمر الذي لم يعجب مارادونا وتوترت الأجواء بينهما.

وذكرت تقارير صحفية أرجنتينية أن العلاقة بينهما قد انتهت، لكن المناقشات بينهما لم تنته بعد، إذ لا تريد الشابة مغادرة القصر الفاخر الذي قدمه مارادونا هدية لها، حيث تعيش مع والديها وشقيقها الأصغر، لكن مارادونا يريد استرداد منزله.

وهناك تكهنات بأن أوليفا بصدد بدء علاقة جديدة مع شخص آخر، وهو الأمر الذي زاد من حزن وتوتر أسطورة الأرجنتين.