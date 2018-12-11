نادي برشلونة يعاقب ديمبلي بغرامة مالية ضخمة

أشارت تقارير صحفية إلى أن نادي برشلونة فرض عقوبة مالية تتجاوز 100 ألف يورو على جناحه الفرنسي عثمان ديمبلي لتأخره ساعتين عن موعد تدريب، يوم الأحد الماضي، بعد ساعات من تألقه في فوز النادي الكتالوني برباعية نظيفة على غريمه المحلي إسبانيول.

وكان من المقرر أن يتدرب برشلونة في تمام الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الأحد، لكن الدولي الفرنسي وصل متأخرًا لمدة ساعتين.

وقالت صحيفة AS الإسبانية، إن الغرامة المفروضة من قِبل برشلونة ستتجاوز 100 ألف يورو، ويمكن أن تصل إلى ضعف أو ثلاثة أضعاف هذا الرقم على الرغم من أن الرقم الفعلي وتفاصيل الغرامة سيبقيان سريَّين.

تألق ديمبلي

وليست هذه المرة الأولى التي يجعل فيها ديمبلي زملاءه ينتظرونه قبل بدء التدريب، ورغم ذلك أدخله إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق في قائمة الليلة أمام توتنهام هوتسبير في ختام مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ويعود قرار فالفيردي إلى تألق لاعبه الحالي، وبالتالي جاء قرار الغرامة المالية حتى لا يخسر جهود ديمبلي في المباريات المقبلة.

ويدرك النادي أيضًا أن ديمبلي يمر بفترة تألق كبيرة، وإبعاده عن الفريق أو عقابه باستثناء العقوبات المالية سيضرَّان الفريق أكثر مما يضرَّان اللاعب.

وتعويضًا عمَّا بدر منه يوم الأحد وصل ديمبلي مبكرًا ساعة كاملة عن تدريب الاثنين ما دفع زملاءه لإطلاق النكات، والمزاح، والتعليقات الساخرة على موقفه.

ولم يستطع جيرارد بيكيه، وسيرجيو بوسكيتس، وجرودي ألبا، أن يقاوموا بعض التعليقات الساخرة لتهدئة الوضع، لكن ديمبلي تعامل معها بصدر رحب.

ويعرف لاعبو برشلونة أن فالفيردي يتميز بشكل عام بالمرونة مع القواعد الداخلية لغرفة خلع الملابس، لكنهم غير راضين عن فرض غرامة على ديمبلي لأنه وضع حدًا وسابقة لما سيحدث في المستقبل، لأنه في حال تأخر أي لاعب عن المران مرة أخرى سيتم فرض غرامة مالية كبيرة عليه.